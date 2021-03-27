Акция «Час Земли» проводится по всему миру для уменьшения влияния энергетики на окружающую среду и климат.

Председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный призвал украинцев принять участие во всемирной экологической акции «Час Земли» и на один час выключить свет в домах, чтобы сделать вклад в борьбу с изменениями климата.

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Об этом Малеванный написал в Facebook. «Сегодня мир отмечает Час Земли! В этот день с 20:30 до 21:30 участники акции выключают электрическое освещение. Так происходит символический вклад человечества в борьбе с изменениями климата», - отметил он.

Малеваный напомнил, что впервые «Час Земли» отметили в 2007 году в австралийском Сиднее, но с тех пор эта традиция преодолела границы и континенты и стала всемирной.

По словам председателя Госэкоинспекции, между неэффективным энергопотреблением и климатическими изменениями существует прямая связь.

«На сегодняшний день энергетический сектор является источником более 85% глобальных выбросов СО2. В генерации энергии преобладают ископаемые источники - нефть, уголь, природный газ. «Зеленая» энергетика бурно развивается, но еще не достигла лидирующих позиций.

Украина в собственной энергетической стратегии декларирует постоянное расширение использования всех видов возобновляемых источников энергии. В частности, долю солнечной и ветровой энергии планируем довести до 10,4%», - сообщил Малеваный.

Вместе с тем он отметил, что Украина в ближайшее время также не может рассчитывать на полный энергетический переход на «зеленую» энергетику.

«Поэтому наша задача - минимизировать негативное влияние энергогенерирующих предприятий на окружающую среду и на климат. И Государственная экологическая инспекция делает это в рамках своих полномочий. Так, энергетические предприятия находятся в зоне нашего постоянного внимания. В частности, ТЭЦ, и особенно те, которые работают на угле – самом опасном для окружающей среды ресурсе», - заверил Малеваный.

Согласно его данным, на сегодняшний день энергетика выбрасывает 65% парниковых газов в Украине.

Госэкоинспекция в соответствии с законом «О принципах мониторинга, отчетности и верификации выбросов парниковых газов», теперь будет контролировать выполнение загрязнителями собственных обязательств по сокращению объемов выбросов, добавил Малеваный.

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Автор: Виктория Токарева