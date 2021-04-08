Работники КП пытаются найти животным новых хозяев.

Киевская городская ветеринарная больница решила провести эксперимент и узнать, насколько охотно будут забирать бездомных собак, если их отмыть и причесать.

Читайте такжеВ Полтавской области в дикую природу выпустили австралийских кроликов (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

На коммунальное предприятие привозят собак на стерилизацию и прививки.

Работники пытаются найти животным новых хозяев, чтобы не отпускать их обратно на улицу.

"Когда мы пытаемся пристроить животное и уже приходит к нам будущий владелец, конечно, он обратит большее внимание на животное, которое выглядит хорошо", - отмечают на КП.

Одного из "посетителей" больницы нашли в черкасском лесу. Оказалось, что пса по кличке Кузя выбросил на улицу хозяин.

После комплекса груминг-процедур выяснилось, что он - породистый щенок ши-цу, цена которого стартует от 10 тысяч гривен. Сейчас его готовят к переезду в Польшу с новым хозяином.

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Автор: Людмила Жерновская