Киевская городская ветеринарная больница решила провести эксперимент и узнать, насколько охотно будут забирать бездомных собак, если их отмыть и причесать.
Читайте такжеВ Полтавской области в дикую природу выпустили австралийских кроликов (фото)Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
На коммунальное предприятие привозят собак на стерилизацию и прививки.
Работники пытаются найти животным новых хозяев, чтобы не отпускать их обратно на улицу.
"Когда мы пытаемся пристроить животное и уже приходит к нам будущий владелец, конечно, он обратит большее внимание на животное, которое выглядит хорошо", - отмечают на КП.
Одного из "посетителей" больницы нашли в черкасском лесу. Оказалось, что пса по кличке Кузя выбросил на улицу хозяин.
После комплекса груминг-процедур выяснилось, что он - породистый щенок ши-цу, цена которого стартует от 10 тысяч гривен. Сейчас его готовят к переезду в Польшу с новым хозяином.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Индии бездомная собака каждый день "благословляет" посетителей храма (видео)
- Бездомная кошка принесла больных котят к ветеринару и стала звездой (видео)
- "Люди, учитесь!": в Сумах собака достает на берег мусор из реки (фото)
- "Поезд добра": в киевском метро появился вагон с фото бездомных животных (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram