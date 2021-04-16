Один из них появился на свет белым.

В кубинском зоопарке родились сразу 4 бенгальских тигра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Трое малышей появились на свет типичного оранжевого цвета с черными полосками, а вот четвертый – белый. И это очень редкий окрас», – говорится в сюжете.

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Автор: Катерина Шварц