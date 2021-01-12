Девушка сумела вызвать полицейских, а нападавший сбежал, ничего с собой не забрав.

В австралийском Мельбурне мужчина в камуфляже ворвался в приют для животных, связал сотрудницу и потребовал сказать ему, где кошки.

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Известно, что австралиец был в военной одежде, со шлемом и в маске. Он напал на 20-летнюю девушку возле приюта и под дулом пистолета завел ее в здание. Там он связал ей руки и требовал рассказать, где кошки.

Сотрудница сумела вызвать полицейских, а нападавший сбежал, ничего с собой не забрав.

Полицейские сообщили, что преступнику примерно 50 лет. На данный момент никто не понимает, с какой целью он ворвался в приют.

«Он спрашивал, где были кошки, и говорил о том, как много убивают животных... Кажется, он думал, что в приюте жестоко обращаются с животными и убивают их», - рассказал старший сержант Глен Круз.

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Автор: УНИАН