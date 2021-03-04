Новости Украины: в Херсонской области расследуют отравление птиц в "Аскании-Новой"
В Херсонской области продолжается расследование массовой гибели птиц в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеВ парке на Херсонщине обнаружили десятки тел лебедей (видео)По результатам экспертизы, во всех случаях птицы погибли от сильного яда.
«Какого именно - еще исследуют. Ученые утверждают, что птицы, которые зимуют в «Аскании», могут разлетаться вокруг территории заповедника в радиусе 40 километров и кормиться на полях. А гибнут они от отравленного зерна, которым фермеры борются с грызунами», – говорится в сюжете.
Отравление птиц в заповеднике «Аскания-Нова»: детали
- В течение последней недели на территории заповедника собрали более 300 погибших птиц.
- Это уже третий случай такого массового мора за этот год.
- В феврале погибло 180 птиц нескольких видов, а в начале января – 200 краснокнижных серых журавлей.
- По словам директора заповедника Виктора Гавриленко, птицы умирали в муках.
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