За последнюю неделю работники собрали более 300 погибших птиц.

В Херсонской области продолжается расследование массовой гибели птиц в биосферном заповеднике «Аскания-Нова».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ парке на Херсонщине обнаружили десятки тел лебедей (видео)По результатам экспертизы, во всех случаях птицы погибли от сильного яда.

«Какого именно - еще исследуют. Ученые утверждают, что птицы, которые зимуют в «Аскании», могут разлетаться вокруг территории заповедника в радиусе 40 километров и кормиться на полях. А гибнут они от отравленного зерна, которым фермеры борются с грызунами», – говорится в сюжете.

Отравление птиц в заповеднике «Аскания-Нова»: детали

В течение последней недели на территории заповедника собрали более 300 погибших птиц.

Это уже третий случай такого массового мора за этот год.

В феврале погибло 180 птиц нескольких видов, а в начале января – 200 краснокнижных серых журавлей.

По словам директора заповедника Виктора Гавриленко, птицы умирали в муках.

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Автор: УНИАН