Украинские ученые показали невероятные фото Антарктиды

Снимки Антарктиды были сделаны со станции "Академик Вернадский".

Украинским ученым удалось сделать невероятные фотографии Антарктиды в ускользающих лучах солнца. Все снимки были сделаны с нашей станции "Академик Вернадский".

Удивительные кадры "хрустальной пирамиды Антарктиды" опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

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"Оказывается, и в Антарктиде есть пирамиды, только ледяные! Вот такие замечательные фотографии сделаны с нашей станции "Академик Вернадский". Этот айсберг имеет огромные размеры и находится на расстоянии 60-70 км от станции. Будем следить за движением айсберга и его дальнейшей судьбой", –сказано в сообщении на странице.

На кадрах можно увидеть, как солнце заливает своим светом заснеженную Антарктиду. Также там видно вершину айсберга, который находится в 70 километрах.

В комментариях украинцы выразили свой восторг снимками.

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