Активисты требуют от местной власти должна уменьшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве.

Экоактивисты провели акцию под стенами Киевской городской государственной администрации с требованием включить в генеральный план столицы пункты по решению экологических и климатических проблем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Местная власть обязана как можно больше уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. Местная власть должна уменьшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешеходной структуры и общественного транспорта", - отметили активисты.

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Автор: УНИАН