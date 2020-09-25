Экоактивисты провели акцию под стенами Киевской городской государственной администрации с требованием включить в генеральный план столицы пункты по решению экологических и климатических проблем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Местная власть обязана как можно больше уменьшить влияние климатического кризиса на жизнь людей. Местная власть должна уменьшить выброс парниковых газов, который происходит в Киеве. Это означает уменьшение транспорта, уменьшение загрязнения от транспорта, развитие велосипедной инфраструктуры, пешеходной структуры и общественного транспорта", - отметили активисты.
Читайте такжеВ Украине как на Карибах: ученые рассказали, каким может стать климат на Земле к 2100 году
Вас также могут заинтересовать новость:
- В Киеве ухудшилось качество воздуха
- Ученые рассказали, когда в Киеве улучшится качество воздуха
- Эколог: в будущем в Киеве будет степной климат, характерный для юга Украины
- Экология как разменная монета в предвыборной гонке
- Стала известна причина задымления в Киеве (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram