Научный отряд будет изучать изменения климата, уникальные растения, банки мха и модернизировать станцию.

На украинскую антарктическую станцию "Академик Вернадский" отправилась очередная сезонная экспедиция.

Об этом сообщил Национального антарктический научный центр в своем пресс-релизе.

"На станцию отправилась очередная сезонная экспедиция - в нее вошли ученые, которые будут проводить исследования и отбор образцов, и технические специалисты, которые будут заниматься модернизацией станции. Наибольший объем работ на этот раз у технических специалистов: им предстоит обновить значительную часть систем жизнеобеспечения станции. В условиях отдаленного островка посреди океана эти задачи являются крайне непростыми", - сообщил глава Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Как пояснили в центре, такая масштабная модернизация станции проводится впервые с тех пор, как ею владеет Украина. Началась она в 2019-м году, а затянулась из-за ограничений, вызванных пандемией.

Чем будет заниматься научный отряд на станции "Академик Вернадский"

Научный отряд продолжит изучать, как наземные и морские экосистемы реагируют на изменения климата в регионе.

"Ученые на станции получат новые возможности для исследования верхних слоев атмосферы, в частности озоновой дыры. Будет установлено специальное программное обеспечение, которое позволит проводить предварительный анализ полученных данных по концентрации озона непосредственно на "Вернадском", и этим существенно ускорить получение конечных результатов исследований", – сообщили в центре.

Сезонная экспедиция должна добраться до Антарктиды к середине февраля.

Также вас могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН