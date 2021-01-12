Последние шесть лет были самыми теплыми из когда-либо зафиксированных.

2020 год стал самым жарким за всю историю наблюдения. Он побил рекорд 2016-го и приблизил человечество к «точке невозврата». Подобное развитие событий подтверждает тенденцию ускоренного глобального потепления, которое может обернуться катастрофой.

Читайте такжеУкраину ждут резкие скачки температур и засушливый апрель - климатологК такому выводу пришли специалисты Службы мониторинга климата Европейского союза, сообщается в пресс-релизе в Phys.org.

Так, в прошлом году средние температуры Земли повысились на 1,25 градуса Цельсия. А прошедшие с 2015 года шесть лет считаются самыми теплыми из когда-либо зафиксированных.

В некоторых регионах в 2020 году потепление намного превысило среднемировое. Например, в Европе средняя температура поверхности поднялась на 2,2 градуса. В Арктике температура повысилась на семь градусов выше доиндустриальных значений.

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Автор: УНИАН