Как карантин изменил городские пейзажи мира (фото)

Фото сделаны в итальянском Милане, Венеции, индонезийской Джакарте и Исламабаде в Пакистане.

Вспышка коронавирусной болезни вызвала всемирный карантин. Как результат, очистился воздух в городах разных стран.

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На скомбинированных снимках, которые опубликовали на Reuters, фотографы показали, как изменился городской пейзаж из-за мер безопасности против COVID-19. Фотографии сделаны с одной точки, но в разное время - до и во время карантина.

Фото сделаны в итальянском Милане, Венеции, индонезийской Джакарте и Исламабаде в Пакистане.

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