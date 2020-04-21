Как карантин изменил городские пейзажи мира (фото)
15:00, 21 апреля 2020Экология
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Фото сделаны в итальянском Милане, Венеции, индонезийской Джакарте и Исламабаде в Пакистане.
REUTERS
Вспышка коронавирусной болезни вызвала всемирный карантин. Как результат, очистился воздух в городах разных стран.
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На скомбинированных снимках, которые опубликовали на Reuters, фотографы показали, как изменился городской пейзаж из-за мер безопасности против COVID-19. Фотографии сделаны с одной точки, но в разное время - до и во время карантина.
Фото сделаны в итальянском Милане, Венеции, индонезийской Джакарте и Исламабаде в Пакистане.
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