Пожары в Украине: Аваков заявил о локализации очагов возгораний и новом риске

По словам министра, прогнозируемый на сегодня сильный ветер может помешать тушению пожаров.

Спасатели локализовали три очага возгораний в Чернобыльской зоне и Житомирской области.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсений Аваков написал в Facebook.

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«По Чернобыльской зоне - из 4 небольших проблемных очагов один локализован. В Житомирской - из 4 активных очагов удалось локализовать два. Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечером и ночью», - сообщил он.

Также министр спрогнозировал, что тушение пожаров в ближайшее время может быть затруднено порывами ветра. «Прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший - возможно до 15-20 м/с. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки. Это риск», - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, пожары на Житомирщине начались 4 апреля. В отселенных населенных пунктах (с. Острова, с. Личманы, с. Средняя Рудня, с. Нижняя Рудня и с. Верхняя Рудня) огнем уничтожено 39 зданий, спасено 45 зданий. Также не допущено уничтожение зданий и сооружений в 6 населенных пунктах (пгт Первомайское, с. Выступовичи, с. Рудня, с. Девошин, с. Слобода и с. Ясинец).

По состоянию на утро 20 апреля оставались 9 очагов горения, из которых 5 локализованы, а на 4-х - продолжались работы по ограничению их распространения.

18 апреля председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий заверил, что в ближайшие дни ситуация с лесными пожарами в Житомирской области будет полностью контролируемой.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк не исключил, что ситуация с пожарами, которые продолжаются в Киевской и Житомирской областях, может быть результатом спланированной диверсией.

Пожары в Чернобыльской зоне вспыхнули 4 апреля, их удалось потушить 14 апреля. Однако 16 апреля пожары возобновились. По состоянию на утро 20 апреля усилия спасателей были направлены на локализацию 4-х очагов тления пеньков, остатков древесины и двух торфяников в очагах, пройденных огнем.