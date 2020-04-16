Пожары в зоне отчуждения не причинили вреда площадке строительства ЦХОЯТ

Площадка строительства Централизованного хранилища не пострадала от пожаров, которые были зафиксированы в зоне отчуждения в течение последней недели. По оперативной информации, по состоянию на 15 апреля 2020 года основные очаги пожара в чернобыльской зоне отчуждения в основном ликвидированы и локализованы. Наблюдается незначительное тление травяной подстилки и кустов. Расстояние от таких очагов тления до площадки строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива составляет 10-15 км (в т.ч. по отношению к территории, прилегающей к пункту временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес»).

Доступ персонала к площадке строительства ЦХОЯТ обеспечивается через КПП «Лелев», на котором осуществляется постоянный контроль силами подразделений полиции.

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Превышений контрольных уровней по концентрации радионуклидов в воздухе на площадке строительства ЦХОЯТ и на окружающей территории не наблюдается.

На объекте строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в дневное время работает до 40 человек персонала Подрядчика и субподрядчика строительства. Строительная площадка и персонал на 100% обеспечены первичными средствами пожаротушения. Персоналу Подрядчика и субподрядчика, а также сотрудникам дирекции ЦХОЯТ проведен дополнительный инструктаж «по пожарной безопасности и плану действий в условиях чрезвычайных ситуаций».

Состояние безопасности на объекте ЦХОЯТ, включая противопожарные мероприятия, контролируется руководством НАЭК «Энергоатом» ежедневно по результатам мониторинга диспетчерских служб.

По состоянию на 15 апреля 2020 года капитальная строительная готовность объектов на площадке строительства составляет более 97%. По проекту Энергоатома получено 3337 единиц оборудования общетехнического назначения. Завершение строительства, проведение испытаний систем и оборудования, и ввод Централизованного хранилища в эксплуатацию планируется выполнить до конца текущего года.

Справка. Зона отчуждения ЧАЭС относится к подчинению, компетенции и ответственности Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). Чрезвычайные ситуации, в том числе пожары - это подчинение, компетенция и ответственность Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). ГП «НАЭК «Энергоатом» отвечает за площадку ЦХОЯТ, которая размещена в зоне отчуждения на территории бывшей Чернобыльской АЭС.

Оперативную и достоверную информацию о состоянии уровней радиационного загрязнения в воздухе, а также прогнозных расчетов движения потенциально загрязненных воздушных масс можно просматривать в режиме онлайн на официальном сайте и FB-странице Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.