Лошади Пржевальского возвращаются домой после пожаров в Чернобыле (видео)

Пожары в лесах зоны отчуждения бушевали более 10 дней.

После масштабных лесных пожаров в зоне отчуждения животные постепенно возвращаются домой.

Табун лошадей Пржевальского зафиксировали сегодня местные жители, передает МВД в Twitter.

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"Пока наши спасатели преодолевают очаги тления - пеньки и бревна деревьев, жители Чернобыльской зоны возвращаются домой. Да, зрение вас не подводит. Это лошади Пржевальского. Они, как и много других животных, законные владельцы зоны отчуждения", – говорится в сообщении МВД.

Лошади без спешки пощипывают траву там, где еще недавно спасатели не могли погасить пламя.

Пока наши спасатели преодолевают очаги тления - пеньки и бревна деревьев, жители Чернобыльской зоны возвращаются домой



Да, зрение вас не подводит. Это лошади Пржевальского. Они, как и много других животных, законные владельцы зоны отчуждения 🐎🐎 pic.twitter.com/NyfeeTXIRX — МВД Украины (@MVS_UA) April 16, 2020

Пожары в лесах зоны отчуждения бушевали более 10 дней. Ликвидацию чрезвычайной ситуации усложняла и радиация. На днях дождь остановил пламя, вплотную доставшееся ЧАЭС.

Известно, что пожар повлек человек – 27-летний житель близлежащего села Раговка, который ради забавы поджег несколько участков с сухой травой, но остановить пламя самостоятельно не смог.

15 апреля правоохранители сообщили о подозрении 27-летнему парню и еще одному лицу. Впрочем, полиция устанавливает всех причастных, поскольку есть вероятность существования многих очагов поджога.