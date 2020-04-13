В зоопарке под Киевом показали, как звери радуются теплу (видео)
20:27, 13 апреля 2020Экология
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Синоптики прогнозируют похолодание.
Прохлада не отступает: синоптики прогнозируют резкое похолодание с дождем и местами мокрым снегом
В Украину придет резкое похолодание с дождями. В Карпатах будет снег, на остальной территории - снег с дождем.
Аграрии переживают за урожай, крестьяне откладывают сезон посадки картофеля, говорится в сюжете ТСН.
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По стране уже активно цветут плодовые деревья. Но люди боятся не заморозков, а засухи. Говорят, если бы в земле было больше влаги - растения бы не так боялись мороза.
Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе зоозащитники решили во время эпидемии коронавируса помогать горожанам, которые попали в больницу. Их домашних животных обеспечивают временным пристанищем.
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