В зоопарке под Киевом показали, как звери радуются теплу (видео)

Синоптики прогнозируют похолодание.

В Украину придет резкое похолодание с дождями. В Карпатах будет снег, на остальной территории - снег с дождем.

Аграрии переживают за урожай, крестьяне откладывают сезон посадки картофеля, говорится в сюжете ТСН.

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По стране уже активно цветут плодовые деревья. Но люди боятся не заморозков, а засухи. Говорят, если бы в земле было больше влаги - растения бы не так боялись мороза.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе зоозащитники решили во время эпидемии коронавируса помогать горожанам, которые попали в больницу. Их домашних животных обеспечивают временным пристанищем.