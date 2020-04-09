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В Киеве озеленяют склоны возле памятника Магдебургскому праву

15:28, 09 апреля 2020
Экология
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На прошлой неделе здесь появились первые 12 красных дубов / фото facebook.com/zelenbud

Об этом сообщил КО «Киевзеленбуд» на странице в Facebook.

«Продолжаем озеленять склоны возле памятника Магдебургскому праву. Сегодня там высадили еще 10 красных дубов. Дуб красный - устойчивое к морозам и загрязнению воздуха дерево с плотной раскидистой кроной. Осенью его листья меняют цвет с зеленого на коричнево-багряный. Поэтому одно из любимых мест киевлян и гостей города будет иметь особую окраску», - говорится в сообщении.

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Кроме того, на склонах также высадили 40 кустов кизильника горизонтального и 30 кустов вечнозеленого можжевельника, территорию засеют газоном.

Также отмечается, что на прошлой неделе здесь появились первые 12 красных дубов, а раньше работники КП СЗН Подольского района посадили более 200 различных кустарников, в основном цветущих.

«Озеленение склонов будет продолжаться - впереди высадки 10 катальп, 10 сосен, а также 150 кустов плюща обыкновенного», - сообщили в «Киевзеленбуд».

Деревья и кусты высаживаются на месте удаленных зимой аварийных, сухостойных и фаутных деревьев.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Киевской городской госадминистрации сообщили, что специалисты КО «Киевзеленбуд» проводят плановую вырубку сухостойных деревьев на склоне возле памятника Магдебургскому праву. Тогда были удалены около 60 аварийных деревьев.

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