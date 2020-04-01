Сотни китайцев пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд (видео)
12:29, 01 апреля 2020Экология
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Как только эпидемия коронавируса стихла, в Китае снова все внимание приковано к забавным черно-белым медвежатам.
В Китае сотни людей пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Как только эпидемия вируса утихла, как в Китае снова все внимание приковано к забавным черно-белым медвежатам.
В центральной провинции Сычуань впервые за два месяца открыли зверинец для посетителей. Там четыре малыша панды устроили настоящее шоу.
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