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Сотни китайцев пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд (видео)

12:29, 01 апреля 2020
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Как только эпидемия вируса утихла, как в Китае снова все внимание приковано к забавным черно-белым медвежатам.

В центральной провинции Сычуань впервые за два месяца открыли зверинец для посетителей. Там четыре малыша панды устроили настоящее шоу.

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