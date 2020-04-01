Сотни китайцев пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд (видео)

Как только эпидемия коронавируса стихла, в Китае снова все внимание приковано к забавным черно-белым медвежатам.

В Китае сотни людей пришли в зоопарк, чтобы посмотреть на четырех маленьких панд. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВпервые с начала 2020 года в Китае родились панды-близнецы (видео) Как только эпидемия вируса утихла, как в Китае снова все внимание приковано к забавным черно-белым медвежатам. В центральной провинции Сычуань впервые за два месяца открыли зверинец для посетителей. Там четыре малыша панды устроили настоящее шоу.

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