В иорданской долине стартовал ежегодный цветочный фестиваль (видео)
10:59, 06 марта 2020Экология
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Более 7 тысяч растений высадили в этом сезоне.
В иорданской долине стартовал ежегодный цветочный фестиваль
Весна наступает: в иорданской долине стартовал ежегодный цветочный фестиваль.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Более 7 тысяч растений высадили в этом сезоне. Часть из них выложили в форме национального флага.
Местные садоводы опасались, что из-за нехватки воды нынешний фестиваль придется отменить, ведь Иордания - одна из самых сухих стран в мире.
Но зря, все выросло. В следующем году обещают решить проблему нехватки воды благодаря сверхсовременным технологиям и восстановительной энергетике.
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