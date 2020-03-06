В иорданской долине стартовал ежегодный цветочный фестиваль (видео)

Более 7 тысяч растений высадили в этом сезоне.

Весна наступает: в иорданской долине стартовал ежегодный цветочный фестиваль.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Более 7 тысяч растений высадили в этом сезоне. Часть из них выложили в форме национального флага.

Местные садоводы опасались, что из-за нехватки воды нынешний фестиваль придется отменить, ведь Иордания - одна из самых сухих стран в мире.

Но зря, все выросло. В следующем году обещают решить проблему нехватки воды благодаря сверхсовременным технологиям и восстановительной энергетике.