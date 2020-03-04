В Житомире запретили передвижные цирки и зоопарки с дикими животными
12:32, 04 марта 2020Экология
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Запрет направлен на пропаганду гуманного отношения к животным.
Запрет касается передвижных цирков, зоопарков, зверинцев и выставок / фото УНИАН
На территории Житомирской объединенной территориальной громады запретили передвижные цирки и зоопарки с использованием диких животных.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение 4 марта принял исполнительный комитет Житомирского городского совета.
Согласно решению, на территории Житомирской ОТГ, в которую входит город Житомир и село Вересы Житомирского района, будет действовать запрет на размещение передвижных цирков, зверинцев, зоопарков и выставок с задействованием диких животных. Также запрещено проведение других зрелищных мероприятий с дикими животными.
«Это решение направлено на пропаганду гуманного отношения к животным», - отметили члены исполкома.
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