В Житомире запретили передвижные цирки и зоопарки с дикими животными

Запрет направлен на пропаганду гуманного отношения к животным.

На территории Житомирской объединенной территориальной громады запретили передвижные цирки и зоопарки с использованием диких животных.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение 4 марта принял исполнительный комитет Житомирского городского совета.

Согласно решению, на территории Житомирской ОТГ, в которую входит город Житомир и село Вересы Житомирского района, будет действовать запрет на размещение передвижных цирков, зверинцев, зоопарков и выставок с задействованием диких животных. Также запрещено проведение других зрелищных мероприятий с дикими животными.

«Это решение направлено на пропаганду гуманного отношения к животным», - отметили члены исполкома.