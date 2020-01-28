Из-за изменений климата в Тихом океане страдают крабы

В Тихом океане повысился уровень кислотности, из-за чего у крабов повреждаются органы чувств, а оболочки становятся менее крепкими.

Американские ученые установили, что через значительное повышение уровня кислотности в Тихом океане, вызванное изменениями климата, страдают крабы вида dungeness.

Как говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Science of the Total Environment, у этих крабов повреждаются органы чувств, а оболочки становятся менее прочными, передает Громадське.

Там отмечают, что такие изменения в Тихом океане не являются неожиданностью для ученых. В то же время то, что оно так быстро повлияет на крабов, никто не предвидел.

"Если крабы уже страдают, нам действительно надо убедиться, что мы уделяем достаточно внимания различным уровням пищевой цепочки, пока не стало слишком поздно", - сказала автор исследования Нина Беднарсек.

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Ученые утверждают, что океан так быстро окисляется из-за поглощения им все большего количества углекислого газа. Это снижает уровень pH в воде, меняет прибрежную зону.

Для ракообразных и кораллов, которые строят свои раковины и скелеты из ионов карбоната, которых меньше в более кислых водах, им становится все труднее создавать прочные раковины. Страдают от этого как крабы и кораллы, так и моллюски и даже планктон.

Ученые пока выяснили, что за повышенной кислотности молодым крабам все труднее останавливать хищников и передвигаться в воде. В то же время, влияют ли изменения на уже взрослых крабов, ученым еще предстоит выяснить.

Ранее УНИАН сообщал, что ученые из Университета Вашингтона выяснили, что потепление воды в океане спровоцировало гибель миллионов морских птиц менее, чем за год - одно из крупнейших массовых вымираний в истории человечества.