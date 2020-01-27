Херсонская область обещает не допустить повторного ввоза в порт токсичного песка

Соответствующее решение должен принять Херсонский городской суд по иску полиции.

Власти Херсонской области обещают не допустить повторного ввоза в морской порт груза отработанного песка с вредными примесями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге рассказал глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Он заявил, что соответствующее решение суда о недопущении ввоза в Херсон второй партии песка из Черногории, содержащего вредные примеси, должно быть принято на этой неделе Херсонским городским судом.

Известно, что в Херсон из Черногории должно прибыть второе судно с пятью тоннами отработанного песка (отходы пескоструйной обработки корпусов судов).

Напомним, что в Херсонском морском порту уже хранятся 3,6 тыс. тонн такого песка, на которые наложен арест после проведения экспертизы, подтвердившей его токсичность. Песок должен был использоваться для пересыпки слоев отходов на Херсонской городской свалке, однако экологические службы выявили, что он содержит токсичные вещества.

В комментарии корреспонденту УНИАН глава Херсонской ОГА уточнил, что решение должен принять Херсонский городской суд, а обратилось с иском Главное управление Национальной полиции Украины в Херсонской области. По иску полиции судом уже был наложен арест на 3,6 тыс. тонн песка, прибывшего в Херсонский морской порт из Черногории в декабре 2019 года.

О результатах проведенных экспертиз ранее заявлял журналистам депутат Херсонского горсовета Виталий Богданов, ссылаясь на свои источники.

«Там - превышение норм в сотни раз уже по нескольким позициям: цинк - в 11,2 раза больше нормы, медь - 146,7 раз, свинец - 3,8 раза», - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, в декабре в Херсонский морской торговый порт прибыло судно FL LIDYA, которое доставило из черногорского города Биело 3,5 тонны песка, который является отходами пескоструйной обработки корпусов кораблей. Песок доставлен для херсонской компании «ТД «Итака». Последняя, которая обслуживает Херсонский полигон твердых бытовых отходов, намеревалась использовать его как инертный материал для пересыпки бытового мусора, чтобы избежать самовозгорания.

Первым о потенциальной опасности завезенного песка написал в соцсетях депутат Херсонского горсовета Богданов. Он утверждает, что узнал о песке от патриотически настроенных работников порта.

Также Херсонский городской голова Владимир Николаенко заявил, что не подписывал гарантийное письмо, согласно которому было дано разрешение на ввоз песка.