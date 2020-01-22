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Форум в Давосе: экоактивисты провели акции протеста в костюмах коал (видео)

13:39, 22 января 2020
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Экоактивисты пришли напомнить о необратимых изменениях климата и о пожарах в Австралии, следствием которых стало значительное сокращение популяции коал в мире.

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Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.

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