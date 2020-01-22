Форум в Давосе: экоактивисты провели акции протеста в костюмах коал (видео)
13:39, 22 января 2020Экология
47 0
Экоактивисты пришли напомнить о необратимых изменениях климата.
Второй день форума в Давосе начался с акций протеста экоактивистов в костюмах коал.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Экоактивисты пришли напомнить о необратимых изменениях климата и о пожарах в Австралии, следствием которых стало значительное сокращение популяции коал в мире.
Читайте такжеВысадка триллиона деревьев: Трамп заверил, что США присоединятся к глобальной инициативе экологов
Справка УНИАН. Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария) в этом году собирает около 3 тыс. участников из 117 стран, включая лидеров 53 государств и правительств. Мероприятия продлятся до 24 января.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter