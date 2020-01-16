В черной смеси из Черногории песка практически нет - выводы лаборатории (видео)

Зато примеси тяжелых металлов превышают допустимые нормы.

Неожиданный поворот: в "черном песке" из Черногории настоящего песка практически нет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Зато примеси тяжелых металлов превышают допустимые нормы. Это выводы лаборатории, которая исследовала скандальный груз.

Как сообщал УНИАН, три тонны подозрительного песка выгрузили в херсонском порту в начале декабря. Оказалось, что груз, который из Черногории отправили как отходы после чистки днищ судов, в Херсон прибыл как песок. Его должны были вывезти на городскую свалку для пересыпания мусора. Гарантийное письмо от мэрии, что груз примут, оказалось поддельным. Из-за этого продолжается уголовное производство.

Теперь херсонские таможенники планируют просить правительство на государственном уровне обратиться к властям Черногории, чтобы вернуть ей этот груз.