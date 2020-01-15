В Житомирской области из-за теплой погоды от зимней спячки проснулись медведи

Одна медведица в спячку не залегала.

В приюте «Белая скала» возле Житомира из-за теплой погоды от зимней спячки проснулись медведи.

Как сообщил УНИАН заведующий хозяйством приюта Александр Леонов, сегодня проснулись трое медведей, которые впали в зимнюю спячку.

«Сегодня от зимней спячки проснулись Миша, Любочка и Сыночек, а Чада – четвертая медведица – не засыпала совсем», - отметил Леонов.

По его словам, медведи чувствуют себя хорошо и ходят в вольерах.

«Сегодня – 5 градусов тепла! Чада не выдержала и вышла погреться на солнышке из берлоги. Когда погода теплая и медведи не спят, расходы на еду возрастают», - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года в Житомирскую из Запорожской области перевезли бывшую цирковую белую медведицу, которую 9 лет назад покинул владелец.