В Житомирской области из-за теплой погоды от зимней спячки проснулись медведи
19:10, 15 января 2020Экология
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Одна медведица в спячку не залегала.
Медведи чувствуют себя хорошо и прогуливаются в вольерах / фото приюте «Белая скала»
В приюте «Белая скала» возле Житомира из-за теплой погоды от зимней спячки проснулись медведи.
Как сообщил УНИАН заведующий хозяйством приюта Александр Леонов, сегодня проснулись трое медведей, которые впали в зимнюю спячку.
«Сегодня от зимней спячки проснулись Миша, Любочка и Сыночек, а Чада – четвертая медведица – не засыпала совсем», - отметил Леонов.
По его словам, медведи чувствуют себя хорошо и ходят в вольерах.
«Сегодня – 5 градусов тепла! Чада не выдержала и вышла погреться на солнышке из берлоги. Когда погода теплая и медведи не спят, расходы на еду возрастают», - уточнил он.
Как сообщал УНИАН, в июле 2019 года в Житомирскую из Запорожской области перевезли бывшую цирковую белую медведицу, которую 9 лет назад покинул владелец.
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