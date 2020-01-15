Суд запретил уменьшать протяженность морского побережья Одессы

Ранее компания "Инагро Групп" в суде оспорила отказ министерства согласовывать уменьшение протяженности морского побережья Одессы до 70 га с 210 га.

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины и отказал в согласовании проекта, которым уменьшается протяженность морского побережья Одессы, сообщили в министерстве.

«Шестой апелляционный административный суд на заседании 14 января удовлетворил апелляционную жалобу Министерства энергетики и защиты окружающей среды, отменил решение Окружного административного суда города Киева от 26.09.2019 года и отказал в удовлетворении иска ООО «Инагро Групп», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что министерство отклонило согласование "Проекта землеустройства по организации и установлению границ территорий земель водного фонда и водоохранной зоны вдоль Черного моря и территории города Одессы", которым предусматривалось сокращение протяженности морского побережья Одессы с 210 га до 70 га. В последствии, в сентябре "Инагро Групп" обратилось в суд с требованием восстановить действие указанного проекта.

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск "Инагро Групп" частично, признав противоправными действия Минэкоэнерго. Затем, министерство обратилось в Шестой апелляционный суд и обжаловало вынесенное решение.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области двум местным депутатам сообщили о подозрении в завладении 1,5 га побережья стоимостью 4 млн грн.

В частности, подозрение сообщено бывшему секретарю Затоковского поселкового совета и бывшему председателю его постоянной депутатской комиссии, которые сейчас являются депутатами указанного совета.

Подозреваемые завладели 17 земельными участками общей площадью 1,5 га, которые впоследствии оформили на своих родственников и близких знакомых.