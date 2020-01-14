Пожары в Австралии: загрязнение в Мельбурне достигло опасного уровня

Спасатели предупреждают горожан не покидать дома без особой нужды.

Загрязнение воздуха в Мельбурне (Австралия) достигло опасного уровня из-за лесных пожаров.

Об этом сообщает ABC.

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Из-за чрезвычайного уровня загрязнения не работают открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение матчей.

Спасатели предупреждают горожан не покидать дома без особой нужды и др.

Как сообщал УНИАН, огонь охватил юго-восточное побережье Австралии в октябре 2019 года. Погибли более 20 человек, а также не менее 8 тыс. коал. В некоторых районах были зафиксированы огненные торнадо. Австралия направила на тушение пожаров 3 тыс. военных. На восстановление после пожаров власти страны выделят около $1,4 млрд.