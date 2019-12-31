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Лебединые озера: более сотни птиц слетелись на зимовку в Чорторыю (видео)

10:59, 31 декабря 2019
Экология
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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На водоемах, которые не замерзают даже в лютые морозы из-за теплых подводных источников, лебеди живут до весны. Как правило, все они собираются на одном озере, но в этом году разделились - зимуют по несколько десятков в каждой из пяти водоемов на окраине села.

Людей птицы не боятся, наоборот подплывают к берегу, ожидая угощения.

В сельсовете Водоворота уже закупили несколько десятков мешков зерна, чтобы подкармливать крылатых красавцев до весны.

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Теги: #лебеди