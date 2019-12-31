Лебединые озера: более сотни птиц слетелись на зимовку в Чорторыю (видео)
10:59, 31 декабря 2019Экология
101 0
Местные уже закупили несколько десятков мешков зерна, чтобы подкармливать птиц.
Лебединые озера: более сотни птиц слетелись на зимовку в Чорторыю
Более сотни птиц слетелись на зимовку в Чорторыю, что на Буковине.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Читайте такжеНа перезимовку в заповедник "Тузловские лиманы" из тундры прилетели около 80 краснокнижных лебедей (видео)
На водоемах, которые не замерзают даже в лютые морозы из-за теплых подводных источников, лебеди живут до весны. Как правило, все они собираются на одном озере, но в этом году разделились - зимуют по несколько десятков в каждой из пяти водоемов на окраине села.
Людей птицы не боятся, наоборот подплывают к берегу, ожидая угощения.
В сельсовете Водоворота уже закупили несколько десятков мешков зерна, чтобы подкармливать крылатых красавцев до весны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter