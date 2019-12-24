Национальный парк Китая поделился забавными кадрами своих подопечных (видео)

Количество посетителей парка при такой погоде увеличивается в разы.

Снежные развлечения: Национальный парк Китая поделился забавными кадрами своих подопечных.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Недавно в заповедной зоне замело, чему очень обрадовалась стая золотых обезьян.

Приматы забавлялись снегом, пробовали замороженные вкусности. А некоторые, особо смелые, даже вскарабкались на дерево и там демонстрировали почти акробатические трюки.

Порадовали зимние осадки и местных панд. Гигантские черно-белые медведи просто носились по лесу, кувыркались через голову.

Работники Национального парка признаются, что количество посетителей по такой погоде увеличивается в разы, потому что всем интересно подглядывать за озорством животных.