Ученые связали снижение интеллекта человечества с экологией

Ученые приводят два сценария, которые учитывают уменьшение выбрасываемого в атмосферу парникового газа и выбросы на том же уровне.

Специалисты из Университета Колорадо в Боулдере смогли установить, что интеллектуальные способности людей зависят, в том числе от повышенного содержания углекислого газа в атмосфере.

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Как пишет Lenta.ru, ученые выясняли, как увеличение уровня диоксида углерода влияет на обучаемость детей в классе. Ранее эксперименты показали, что умственные способности действительно зависят от высокой концентрации углекислого газа. Однако оставалось неизвестным, какой эффект оказывает свежий воздух с большим содержанием CO2.

Ученые приводят два сценария, которые учитывают уменьшение выбрасываемого в атмосферу парникового газа и выбросы на том же уровне. Выяснилось, что интеллект может снизиться в любом случае. В первом к 2100 году падение составит 25%, а во втором — 50%.