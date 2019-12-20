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В Австралии на волю выпустили пару редких билби (видео)

11:10, 20 декабря 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Билби или бандикуты-кролики на грани исчезновения. И чтобы уберечь этих животных от вымирания - австралийцы разводят их в зверинцах, а потом отпускают на волю.

В октябре почувствовали свободу дикой природы уже пятеро билби. В общем защитники природы хотят выпустить 15 таких животных.

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Теги: #Австралия