Рада приняла закон об урегулировании вопроса добычи янтаря

Закон вводит уголовную ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования вопроса добычи янтаря».

За принятие соответствующего законопроекта №2240 проголосовали 279 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отметил председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, закон должен способствовать выходу из тени данной отрасли.

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«Целью законопроекта является предложение жителям Ривненской, Житомирской и Волынской областей, которые задействованы в незаконной добыче янтаря, легальной альтернативы путем упрощения процедуры получения специальных разрешений на пользование недрами, а также создание в Украине условий для развития добывающей отрасли. В то же время, целью этого законопроекта является закрепление на законодательном уровне увеличение наказания за проведение незаконной добычи», - добавил он.

Согласно пояснительной записке к документу, целью принятия законопроекта является правовое урегулирование отношений относительно пользования недрами с целью добычи янтаря, прекращение незаконной добычи янтаря, а также создание благоприятных условий для развития в Украине отрасли, привлечения в эту отрасль инвестиций и новых технологий, роста уровня жизни населения в месте добычи янтаря, обеспечения охраны окружающей среды при добыче янтаря и рекультивации нарушенных земель.

Как сообщал УНИАН, на заседании 29 сентября Кабинет министров принял пакет законопроектов для упорядочения деятельности по добыче янтаря в Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров разработать и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря до 1 октября 2019 года.

По оценкам экспертов, бюджетные потери Украины от нелегального игорного бизнеса, добычи янтаря и вырубки леса составляют 400 млн долл. в год.