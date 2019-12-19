Уникальные леса Карпат могут получить статус памятников природы

Из-за минимального влияния человека экосистема этих лесов хорошо сбалансирована. Такие леса почти не болеют, ведь являются абсолютно самодостаточными.

Свыше 20 тыс. гектаров старейших лесов Карпат планируется предоставить статус пралесовых памятников природы. В случае принятия положительного решения их площадь может увеличится в 200 раз.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Всемирный фонд природы WWF Украины.

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По словам координатора проекта Михаила Богомаза, пакеты документов относительно указанных территорий карпатских пралесов вскоре передадут в Закарпатскую и Ивано-Франковскую обладминистрации. Они должны принять соответствующие решения о предоставление участкам статуса памятников природы.

Он уточнил, что сейчас в Украине признаны около 100 гектаров пралесовых памятников. То есть, это лишь незначительная часть тех территорий, которые должно взять под охрану государство.

В фонде отмечают, что немало уникальных лесов Европы сохранились именно в Украине, в Карпатах. А из-за минимального влияния человека экосистема лесов чрезвычайно хорошо сбалансирована. Такие леса почти не болеют, ведь являются абсолютно самодостаточными. Именно поэтому они являются предметом для исследования, которое позволит понять, как функционирует лесная экосистема. Кроме того, они являются ценными образцами в лесном хозяйстве.

"Если в лесу, где разрешено ведение хозяйства, будут деревья разные по возрасту, тогда те, которые уже достигли зрелости, будут заготовляться для нужд народного хозяйства. Но не сплошным способом, а как отдельные деревья. Тогда существование леса на этом участке будет непрерывным, не будет сплошных рубок, которые шокируют общественность сейчас и влияют на наводнения", - объясняет начальник отдела лесовосстановления и лесоразведения Государственного агентства лесных ресурсов Владимир Ревуцкий.

Сейчас в Украине самый высокий охранный статус как пралесные памятники природы имеют лишь 100 гектаров леса во Львовской области. В целом эксперты фонда определили почти 100 тыс. гектаров карпатских пралесов, квазипралесов и естественных лесов, которые могут получить охранный статус. Работа над их определением началась около 10 лет назад. На этих территориях, соответственно, запрещаются все виды рубок и любая хозяйственная деятельность