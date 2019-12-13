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В Канаде орлан, решивший полакомиться крупным осьминогом, сам чуть не стал его жертвой (видео)

15:36, 13 декабря 2019
Экология
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Осьминог плотно прижал птицу своими щупальцами / скриншот

Темно-красный моллюск плотно прижал птицу своими щупальцами и не давал ей выбраться. Об этом пишет The Guardian.

На крик птицы сбежались люди — сотрудники хозяйства.

«Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа», — рассказал один из очевидцев Джон Илетт.

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Но, испугавшись, что орлан может утонуть, мужчины все-таки решили ему помочь. Им пришлось вытащить на борт лодки сцепившихся птицу и осьминога и вручную их разнять.

По словам мужчин, они раньше никогда не видели такого крупного осьминога.

«Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел», — отметил Джон Илетт.

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Теги: #Канада