В Канаде орлан, решивший полакомиться крупным осьминогом, сам чуть не стал его жертвой (видео)
В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан попытался напасть на осьминога, но сам чуть не оказался его жертвой.
Темно-красный моллюск плотно прижал птицу своими щупальцами и не давал ей выбраться. Об этом пишет The Guardian.
На крик птицы сбежались люди — сотрудники хозяйства.
«Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа», — рассказал один из очевидцев Джон Илетт.
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Но, испугавшись, что орлан может утонуть, мужчины все-таки решили ему помочь. Им пришлось вытащить на борт лодки сцепившихся птицу и осьминога и вручную их разнять.
По словам мужчин, они раньше никогда не видели такого крупного осьминога.
«Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел», — отметил Джон Илетт.
A fishing crew shot this video of a knock-down, drag-out fight between an octopus and bald eagle off the coast of northern Vancouver Island.— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 11, 2019
Read more about how they rescued the raptor: https://t.co/NW7hCPebDHpic.twitter.com/eNhskH86rA