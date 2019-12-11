В китайском зоопарке публике представили полугодового карликового бегемотика (видео)
10:51, 11 декабря 2019Экология
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Малыш родился семь месяцев назад и весил всего 10 килограммов.
Посетителям зверинца на юге Китая представили карликового бегемотика.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Малыш родился семь месяцев назад и весил всего 10 килограммов. Сейчас же тянет на полсотни. Ежедневно потребляет 2,5 килограмма еды - травы, овощей, фруктов и молока.
Живет дитя отдельно от мамы - в вольере с другим малышом обычного гиппопотама.
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