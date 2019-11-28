Убери за своим любимцем: в Харькове устанавливают специальные боксы с пакетами (видео)

Если такая инициатива станет успешной, боксы планируют установить по всему городу.

Чистый город: в Харькове устанавливают специальные боксы с пакетами, чтобы хозяева не забывали убирать за своими собаками во время прогулок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Всего планируют установить три с половиной сотни боксов. Средства на это выделили из бюджета города.

Сейчас стойки устанавливают только в центре Харькова. Если такая инициатива станет успешной, боксы планируют установить и в других районах города.