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Убери за своим любимцем: в Харькове устанавливают специальные боксы с пакетами (видео)

11:25, 28 ноября 2019
Экология
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Чистый город: в Харькове устанавливают специальные боксы с пакетами, чтобы хозяева не забывали убирать за своими собаками во время прогулок.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Всего планируют установить три с половиной сотни боксов. Средства на это выделили из бюджета города.

Сейчас стойки устанавливают только в центре Харькова. Если такая инициатива станет успешной, боксы планируют установить и в других районах города.

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Теги: #Харьков#мусор#собакипогода в Харькове