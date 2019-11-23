На Черниговщине в дикую природу выпустили 12 потомков туров (фото)

Животные будут жить в заповедной зоне парка природы "Беремицкое".

На Черниговщине в дикую природу выпустили 12 потомков туров, которые вымерли несколько сотен лет назад. Об этом сообщил менеджер благотворительного фонда "Беремицкое Биосфера" Ростислав Полушвайко.

По его словам, туры в Европе вымерли еще в 1627 году, но их гены остались в разных породах домашних коров, поэтому у1920-х годах в Германии исследователи скрещивали коров, пока не вывели животное, генетически и внешне похожа на тура (так называемый бык Хека, в честь братьев, которые занимались селекцией). Полушвайко отметил, что в 2000-х годах в Европе возник проект так называемый Тур - 2.0, что предусматривает расселение животных в лесах Европы. В соседней Беларуси туры появились где-то два месяца назад.

"В Украину приехали 12 животных - представителей скота Хека, которые до этого жили в заповеднике в Латвии. Они будут жить у нас в парке в заповедной зоне - в дикой природе", - рассказал менеджер благотворительного фонда.

Чтобы не беспокоить новых жильцов "Беремицкого", в парке природы на неделю ограничили проведение экскурсий.

"В Парке природы "Беремицкое" состоится событие, которого мы ждали с нетерпением: потомки туров, вернутся в Украину, где их не было почти 500 лет. В связи с этим в период с 22.11.2019 по 28.11.2019 экскурсии в заповедной части парка проводиться не будут!", - сообщается на странице парка в сети Facebook.

Парк природы "Беремицкое" создан вблизи с. Беремицкое Остерской ОТГ в 2017 году. Там воссоздают первозданную природу, которая существовала на этой территории во времена Киевской Руси. Общая площадь парка составляет почти 500 га, из которых 200 уже упорядочены и нанесены на карту. На ней обозначены три туристические маршруты. Они проложены по лесным тропинкам и позволяют посетителям пройтись навесными мостиками над оврагами, увидеть искусственные озера, реконструкции скифских скульптур, старославянское капище. И конечно, встретить в естественной среде диких животных и птиц.