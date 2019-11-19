Четырех лебедей из Черниговщины передали в приют в Межигорье (фото, видео)

Птицы пришли во двор женщины в селе Рождественское.

Четырех лебедей, которые в начале осени прибились ко двору женщины на Черниговщине, передали в специализированный приют в Межигорье.

Об этом сообщили в секторе информационной деятельности, программного обеспечения и коммуникаций с общественностью Коропского поселкового совета.

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Согласно информации, к жительнице села Рождественское Коропского района Анне Зязе в начале осени во двор пришли четверо молодых, еще серых, слабых лебедей. Хозяйка их приютила и кормила. Менский зоопарк отказался забирать птиц, поэтому женщина решила выхаживать птиц дома. Новость осветила районная газета, ее подхватили региональные и даже всеукраинские средства массовой информации. Зоозащитники Львова связались со старостинским округом и подали идею перевезти птиц в Межигорский приют для лебедей на Киевщине.

"Два месяца волонтеры решали вопросы переселения лебедей в Межигорье. Ведь все хорошо понимали, что условия для домашнего содержания таких птиц не подходят", − отметила секретарь Рождественского старостинского округа Валентина Бориско.

В конце прошлой недели из Киева в Рождественское приехали зоозащитник Ирина Мурга и зоолог Межигорского приют для лебедей Сергей Григорьев. По дороге они также побывали в Яготинском районе, где люди тоже приютили четырех лебедей и ухаживали за ними аж четыре месяца.

В Межигорском приюте для птиц созданы все условия. Сразу после приезда всех «новоприбывших» обследуют ветеринары, подрезают крылья. Потом их поселяют в вольеры, чтобы привыкали к новому месту. После этого птиц выпускают в отрытые ставки, где они смогут жить с перелетными лебедями, а потом сами могут полететь.