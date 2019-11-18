Новый дом для медвежат: в Бельгии приютили двух албанских косолапых (видео)

Братик и сестричка потеряли свой дом во время строительства трубопровода.

В Бельгии приютили двух албанских косолапых.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Во время строительства трубопровода рабочие разрушили их дом, а мама оставила детей и убежала. Мишек хотели выпустить в лес, и, пока это планировали, те привыкли к людям. Поэтому бельгийский центр охраны природы, который находится на севере страны, - единственное место, где сейчас могут обеспечить косолапым достойный уход.

Там 10-месячные братик и сестренка останутся пока им не найдут постоянный дом в одном из европейских зоопарков.