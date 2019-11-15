Клип о канале Днепр-Ингулец "взорвал" сеть (видео)

Руководитель канала Александр Панченко уже поставил хит на рингтон.

Сотрудники канала Днепр-Ингулец сняли клип о своем предприятии и стали звездами интернета.

Песню о водах канала написали еще год назад, но разнесся хит по интернету только осенью, говорится в сюжете ТСН.

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Руководитель канала Александр Панченко уже поставил хит на рингтон. Хотя очень переживал, чтобы песня была и о производстве, и чтобы звучала не как реклама. Мелодию сначала хотели позаимствовать, но конечную версию считает идеальной.

Вблизи помп певица Светлана признается, что до написания хита здесь не бывала, а самое сложное было убедить рабочих не стесняться: "Это же не актеры, а в клипе, как профессионалы".

Руководитель насосной Славик объясняет, вокруг чего все танцуют: "Это мощный агрегат, прочность 138 кубов в секунду". Режиссер клипа повторяет задание: "Когда она начнет петь песню, то все начинают подтягиваться и уже в движении, немножко динамики".

Больше всего радуется неожиданным танцам электромонтер Геннадий – двигаться под музыку привык: "На дискотеке, не на работе". Они танцуют и убеждают – этот клип должен был рассказать другим, что люди, которые качают воду, трудолюбивые и веселые.