Financial Times: Россия может повторить судьбу СССР из-за глобального потепления

Хотя сейчас россияне считают, что изменение климата лишь пойдет на пользу их стране.

В своих комментариях во время ежегодной встречи Валдайского клуба этой осенью президент России смог одновременно поставить под сомнение климатические изменения, вызванные деятельностью людей, и заверить, что Москва делает все, чтобы не допустить их.

Его противоречивая позиция похожа на ту, которую занял премьер-министр Индии Нарендра Моди. Впрочем, Нью-Дели в последнее время достиг чрезвычайных успехов в переходе на возобновляемые источники энергии в то время, как Россия лишь тянет время, — пишет Financial Times. Причина в том, что Индия импортирует 80% своей нефти и более 40% нужного ей газа через незащищенные морские пути. Поэтому даже те в стране, кто отрицает климатические изменения, мотивированы переходить на возобновляемые источники энергии, учитывая национальную безопасность и экономические преимущества.

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Учитывая, что более 80% населения Земли живет в странах, которые зависят от импорта нефти и газа, интересы национальной безопасности могут стать ключевой движущей силой глобального перехода на альтернативную энергетику в ближайшие десятилетия. Индия также чрезвычайно уязвима к последствиям климатических изменений. В это время многие россияне убеждены, что Россия только получит выгоду от глобального потепления. Поскольку аграрный сектор сможет освоить новые земли в ныне замерзших регионах Сибири и Дальнего Востока. Один из докладчиков на Валдайском саммите говорил о России как о будущей «продовольственной супердержаве».

Поскольку, согласно прогнозам, к середине века потребление пищи в мире вырастет на 50%, даже несмотря на увеличение случаев засухи в других аграрных регионах в мире, это не такое уж и фантастическое предположение. Эти противоположные взгляды указывают на вероятные пути того, как глобальное изменение климата и попытки его смягчить могут изменить баланс политических и геополитических сил. Глобальное потепление может стать главным источником политической нестабильности.

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Эта вероятность стала темой важного отчета новообразованной Глобальной комиссии по вопросам геополитики энергетических трансформаций, среди комиссаров которой оказались экс-министр иностранных дел Германии Йошка Фишер и бывший заместитель премьер-министра России Анатолий Чубайс. С 2010 года средняя стоимость солнечной энергии сократилась на 73%. Ветровая электроэнергия подешевела на 22%, а литий-ионные батареи — на 80%. Если эта тенденция продолжится, широкомасштабная замена ископаемого топлива в ближайшие десятилетия будет коммерчески определенной. Впрочем, произойдет ли это достаточно быстро, чтобы остановить глобальное потепление, сказать трудно.

Китай сделал захват мировых рынков возобновляемых энергетических технологий ключевой частью своей экономической стратегии. Но решительность, с которой Пекин бросился воплощать эту цель, продиктована в значительной степени тревогой по безопасности морских поставок нефти. Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Пьер Ноэль считает, что Индия тоже демонстрирует прекрасные успехи в альтернативной энергетике.

«Политика, которую они проводили по продаже проектов, была настолько успешной, что ее начали повторять по всей Азии», - сказал он.

Несмотря на сохранение зависимости от угля, увеличение спроса на электроэнергию в Индии в результате экономического роста теперь покрывается в значительной мере возобновляемой энергетикой.

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Поэтому в России, Саудовской Аравии, Катара и Ирана, а также других продавцов нефти и газа, есть причины тревожиться за свое будущее. С развитием технологии фрекинга США перестали быть зависимыми от энергетического импорта. Если нефть перестанет быть движущей силой глобальной экономики, тогда США потеряют главную причину поддерживать свою гегемонию на богатом нефтью Ближнем Востоке. А желание популистских республиканцев и левых демократов покинуть регион может начать расти. В то же время, Саудовская Аравия и другие нефтяные производители могут столкнуться с внутренними проблемами, которые могут перерасти в экстремизм.

В краткосрочной перспективе российская уязвимость к падению глобального потребления нефти и газа будет смягчаться сокращением добычи в Северном море. Поэтому можно будет увеличивать экспорт в Европу. Россия и другие производители газа, такие как Катар, также убеждены, что этот ресурс останется в игре, поскольку его сжигание сопровождается меньшими выбросами парниковых газов, чем в случае нефти и угля. Впрочем, если человечество хочет избавиться от всего ископаемого топлива до 2050 года, тогда спрос на газ тоже исчезнет. Если это произойдет, государственные доходы Катара радикально обвалятся. Именно поэтому Катар и другие страны в Персидском заливе пытаются построить экономики, которые смогут пережить глобальный отказ от газа.

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Учитывая небольшое население, им это может и удастся, если, конечно, регион Персидского залива не станет непригодным для жизни из-за глобального потепления. Крупные же страны, такие как Россия, Иран и Саудовская Аравия столкнется с большими вызовами. В долгосрочной перспективе крупные российские запасы продовольствия, воды и земли могут компенсировать крах энергетического экспорта. В среднесрочной же Россия потеряет 40% своих нынешних доходов, которые обеспечивают нефть и газ. Она может предстать перед серьезным кризисом, как и СССР в 1980-х годах, когда цены на нефть обвалились.