120 летучих мышей основали колонию на балконе у киевлянина (фото)

Волонтеры выпустили 119 рыжих вечерниц на поиски лучшей зимовки, а одну взяли на лечение.

На улице Верховинной в Киеве колония летучих мышей поселилась на зиму в квартире жилого дома.

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Как сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group, хозяин квартиры обнаружил животных и вызвал на место волонтеров.

«Колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры», – отмечается в сводке на странице группы в Facebook.

Волонтеры извлекли с балкона 120 мышей. 119 из них отпущено в поисках лучшей зимовки, одну взяли на лечение.