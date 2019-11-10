120 летучих мышей основали колонию на балконе у киевлянина (фото)
11:07, 10 ноября 2019Экология
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Волонтеры выпустили 119 рыжих вечерниц на поиски лучшей зимовки, а одну взяли на лечение.
Рыжие вечерницы устроили зимовку на балконе столичной квартиры / Facebook, Kyiv Animal Rescue Group
На улице Верховинной в Киеве колония летучих мышей поселилась на зиму в квартире жилого дома.
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Как сообщает зоозащитная группа Kyiv Animal Rescue Group, хозяин квартиры обнаружил животных и вызвал на место волонтеров.
«Колония мышей вида рыжая вечерница ошибочно устроились на зимовку в мебели и под обоями на закрытом балконе. Ошибка мышей заключалась в том, что зимой на балконе слишком тепло для комфортного сна, и немного мешает спать хозяин квартиры», – отмечается в сводке на странице группы в Facebook.
Kyiv Animal Rescue Group
Волонтеры извлекли с балкона 120 мышей. 119 из них отпущено в поисках лучшей зимовки, одну взяли на лечение.
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