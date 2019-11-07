Батареи электрокаров могут стать причиной экологических проблем – ученые

Технологии утилизации батарей не поспевают за быстро растущим рынком электромобилей.

Рост производства электромобилей может повлечь новый экологический кризис поскольку их аккумуляторы содержат ядовитые химикаты и плохо поддаются утилизации.

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Как сообщает Naked Science, статья об этой проблеме опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что технологии утилизации батарей не поспевают за быстро растущим рынком электрокаров. Задача осложняется разнообразием форм, конструкций и химического состава современных литий-ионных аккумуляторов.

В результате, на свалках накапливаются тысячи отработанных аккумуляторных батарей. Опасные вещества из аккумуляторов попадают в окружающую среду.

Ученые из Бирмингемского университета призывают автопроизводителей и мировые правительства разработать надежный план переработки батарей, который даст ощутимые результаты в ближайшем будущем.

Согласно подсчетам специалистов, только миллион электрокаров, проданных в 2017 году, за срок своей службы произведет 250 тысяч тонн токсичных отходов из батарей.

Отмечается, что промышленная переработка аккумуляторов не только позволит снизить нагрузку на окружающую среду, но и удовлетворит растущий спрос на материалы для батарей.

Исследователи из британского Института Фарадея подсчитали, что при сохранении нынешних тенденций спроса на электрокары уже к 2040 году в Великобритании нужно будет построить восемь гигафабрик для производства батарей.

«Всего 2% электрокаров от количества всех машин в мире — это колонна, которой можно опоясать планету, 140 миллионов авто», — предупреждает один из авторов статьи Эндрю Эбботт, ссылаясь на прогноз ОПЕК об общем количестве таких машин к 2040 году.

Батареи, которые будут установлены на этих машинах, — вместилище огромного количества энергии и опасных химикатов.

Ученые предлагают ввести единые стандарты производства аккумуляторов, изменить их дизайн и конструкцию для простоты разборки, а также улучшить технологии сортировки материалов. Все это сделает переработку батарей более рентабельной и позволит сократить вред для экологии.

Ранее сообщалось, что в результате перехода с двигателей внутреннего сгорания на электродвигатели в Германии к 2030 году будет потеряно около 125 тысяч рабочих мест.