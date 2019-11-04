Стала известна причина массового мора рыбы в Херсонской области

Мор рыбы произошел после выброса сероводорода из-за нарушений технологического процесса добычи песка.

Выход сероводорода, произошедший из-за нарушения технологического процесса при добыче песка, мог стать причиной массового мора рыбы в Херсонской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время прошедшего в Херсонской облгосадминистрации селекторного совещания сказал директор департамента экологии и природных ресурсов ОГА Юрий Попутько.

«На место происшествия выезжали наши сотрудники совместно с представителями экологической инспекции. Были отобраны пробы воды, которые отправлены в Одессу для проведения лабораторных исследований», - сказал Попутько.

Он добавил, что массовый замор, в результате которого погибло более 2 млн особей рыбы, произошел возле расположенного в Голопристанском районе карьера Херсонского морского торгового порта.

«Предварительно рассматривается такая версия: при добыче песка был поднят пласт подводного грунта и вышел сероводород. Это стало причиной замора рыбы, которой в том участке Днепра сейчас немало, так как там – место зимовки», - сказал Попутько.

Он предположил, что во время проведения работ была нарушена технология, что и привело к таким последствиям.

Также Попутько попросил главу Херсонской ОГА Юрия Гусева обратить внимание на тот факт, что погибшую рыбу активно собирают местные жители.

«Госпотребслужба должна принять меры для недопущения попадания этой рыбы на рынки области», - сказал директор департамента экологии Херсонской ОГА.

Глава Херсонской ОГА Юрий Гусев распорядился провести на этой неделе заседание специальной комиссии по техногенно-экологической безопасности и детально обсудить там инцидент с замором рыбы для определения виновных и недопущения подобного в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 ноября сотрудники Рыбинспекции зафиксировали резкий запах сероводорода в месте добычи песка возле карьера Херсонского морского торгового порта, в результате чего произошел массовый мор рыбы.