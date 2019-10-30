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Сотни коал могли погибнуть из-за пожара лесов Австралии

18:15, 30 октября 2019
Экология
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Во время пожара коалы взбираются высоко на деревья и выживают, если уровень пламя низкий / news.sky.com

Об этом сообщает канал Sky News.

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Отмечается, что пожар охватил свыше 2 тысяч гектаров, тогда как треть охваченной огнем территории была местом обитания коал.

Огонь охватил леса после удара молнии в дерево.

«Мы надеемся, что все не так плохо, но интенсивность пожара и поведение коал в огне не оставляют надежды», – прокомментировала ситуацию руководитель госпиталя для сумчатых Сью Эштон.

По ее словам, колония этих животных в районах, пострадавших в результате пожара, была особенно здоровой и генетически устойчивой.

Во время пожара коалы взбираются высоко на деревья и выживают, если уровень пламя низкий.

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Теги: #Австралия