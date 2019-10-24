В Литве отправили в самостоятельную жизнь четырех осиротевших тюленят (видео)

Осиротевших животных нашли на побережье Балтийского моря волонтеры.

Зоозащитники в Литве отпустили на свободу четырех маленьких тюленей.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Осиротевших животных нашли на побережье Балтийского моря волонтеры. Выхаживали малышей течение месяца. Сейчас каждый из них достаточно взрослый, чтобы самостоятельно ловить рыбу. Сначала они боялись открытого водоема, но страх быстро заменил интерес.