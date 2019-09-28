Конский каштан и рябина под угрозой исчезновения в Европе - отчет

Больше деревьям угрожают вредители, болезни, конкуренция со стороны инвазивных растений, исчезновение лесов, неконтролируемая вырубка лесов и изменения в сфере пользования землей.

В Европе вид конского каштана и более 200 разновидностей рябины официально находятся под угрозой вымирания.

Об этом говорится в отчете Международного союза охраны природы, пишет Громадське.

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Эксперты начали анализировать состояние 454 видов деревьев, которые растут на континенте. Ученые обнаружили, что 42% растений угрожает исчезновение, а 58% растений-эндемиков находятся под угрозой.

Исследователи заметили, что количество конского каштана стремительно сокращается по всей Европе.

Больше деревьям угрожают вредители, болезни, конкуренция со стороны инвазивных растений, исчезновение лесов, неконтролируемая вырубка лесов и изменения в сфере пользования землей.

«Деревья необходимые для жизни на Земле, и европейские деревья во всем их разнообразии являются источником пищи и приюта для бесчисленных видов животных, в частности птиц и белок, также они играют ключевую экономическую роль», — отметил глава «Красной Книги Европы» Крэйг Хилтон Тейлор.