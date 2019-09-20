По всему миру проходят масштабные акции в защиту климата (фоторепортаж)

Сотни тысяч участников в разных странах принимают участие в глобальной климатической забастовке, которая охватит 2600 городов мира.

В пятницу, 20 сентября, в мире происходят масштабные акции в защиту климата. Этот день должен стать началом международной недели забастовок. Несколько сотен тысяч участников в 160 странах мира в пятницу выйдут на улицы в защиту климата и окружающей среды.

Только в Германии зарегистрировано более 500 акций и демонстраций в десятках городов. Одна из крупнейших демонстраций происходит в Берлине. Ожидается, что в ней примут участие около десяти тысяч участников. Кроме того, масштабные акции проходят в других немецких городах - Мюнхене, Кельне и Гамбурге. Об этом пишет DW.

Глобальный страйк уже начался с демонстраций в Австралии. Там десятки тысяч школьников не пошли в школу и взамен протестовали против мер австралийской власти для защиты климата, которые они считают недостаточными. В частности, в городе Алис-Спрингс сотни участников протестов легли на землю и притворились мертвыми. Протестующие требуют принять более жесткие меры для уменьшения выбросов парниковых газов.

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Еще один массовый протест ожидается в Ньо-Йорке. Ученикам около 1700 школ разрешили не идти на уроки ради участия в протесте. Ожидается, что к нему должна присоединиться и инициатор пятничных климатических протестов Грета Тунберг.

Украина также присоединилась к международным климатическим протестам. В частности, в Киеве состоялся марш в защиту климата.

Шведская школьница Грета Тунберг является инициатором акций молодежи под девизом "Пятницы ради будущего" (Fridays for Future). С 2018 года в течение многих месяцев она каждую пятницу выходила на пикеты с целью привлечь внимание к защите климата. К ее акциям присоединились тысячи школьников по всему миру. То, что начиналось с единичного пикета, переросло в глобальное протестное движение. Только в Германии существует более 230 групп "Пятницы ради будущего".