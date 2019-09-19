В болгарском зоопарке родился редкий кенгуренок-альбинос (видео)
11:02, 19 сентября 2019Экология
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Его мать обычного для кенгуру песочного цвета.
В зверинце Болгарии на свет появился кенгуренок-альбинос.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Его мать обычного для кенгуру песчаного цвета. А вот на теле животного нет никакой пигментации. Работники зоопарка заметили в сумке матери детеныша, но несколько дней не могли увидеть его. Когда поняли, что это альбинос, очень обрадовались. В этом зоопарке - это уже второе рождение белого кенгуру.
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