В болгарском зоопарке родился редкий кенгуренок-альбинос (видео)

Его мать обычного для кенгуру песочного цвета.

В зверинце Болгарии на свет появился кенгуренок-альбинос.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Его мать обычного для кенгуру песчаного цвета. А вот на теле животного нет никакой пигментации. Работники зоопарка заметили в сумке матери детеныша, но несколько дней не могли увидеть его. Когда поняли, что это альбинос, очень обрадовались. В этом зоопарке - это уже второе рождение белого кенгуру.