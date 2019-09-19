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В болгарском зоопарке родился редкий кенгуренок-альбинос (видео)

11:02, 19 сентября 2019
Экология
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Его мать обычного для кенгуру песчаного цвета. А вот на теле животного нет никакой пигментации. Работники зоопарка заметили в сумке матери детеныша, но несколько дней не могли увидеть его. Когда поняли, что это альбинос, очень обрадовались. В этом зоопарке - это уже второе рождение белого кенгуру.

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Теги: #Болгария#кенгуру