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В США хотят создать зону защиты для косаток

11:59, 19 сентября 2019
Экология
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На Тихоокеанском северо-западе остается лишь 73 косатки / фото Newsweek

Согласно предложениям, зона площадью 40 471 квадратный километр будет охватывать воды от канадской границы до центральной Калифорнии в Тихом океане. Об этом пишет Радио Свобода.

Косатки во внутренних водах на западе американского штата Вашингтон генетически отличаются от других животных этого рода.

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По данным чиновников, на Тихоокеанском северо-западе остается лишь 73 такие косатки – наименьшее количество за более чем 30 лет.

Существованию этих животных угрожают токсическое загрязнение, шум от кораблей и отсутствие их любимой добычи – чавычи.

90-дневный период публичного обсуждения стартует 19 сентября. Финальное утверждение зоны защиты может состояться не раньше следующего года.

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Теги: #США#косатка