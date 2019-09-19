В США хотят создать зону защиты для косаток

Зона площадью 40 471 квадратный километр будет охватывать воды от канадской границы до центральной Калифорнии в Тихом океане.

Американская правительственная агентство предлагает создать расширенную зону защиты для косаток у западного побережья США.

Согласно предложениям, зона площадью 40 471 квадратный километр будет охватывать воды от канадской границы до центральной Калифорнии в Тихом океане. Об этом пишет Радио Свобода.

Косатки во внутренних водах на западе американского штата Вашингтон генетически отличаются от других животных этого рода.

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По данным чиновников, на Тихоокеанском северо-западе остается лишь 73 такие косатки – наименьшее количество за более чем 30 лет.

Существованию этих животных угрожают токсическое загрязнение, шум от кораблей и отсутствие их любимой добычи – чавычи.

90-дневный период публичного обсуждения стартует 19 сентября. Финальное утверждение зоны защиты может состояться не раньше следующего года.