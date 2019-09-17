В Аргентине касатки массово выбрасываются на берег (видео)

Благодаря усилиям десятков волонтеров млекопитающих с пляжа вернули обратно в открытое море.

Спасение касаток: в Аргентине зубастые самцы массово выбрасываются на берег.

Как говорится в сюжете ТСН, что именно заставляет уникальных животных так делать - неизвестно.

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Неравнодушные люди решили не бросать их на произвол судьбы. Вызвали спасательные службы и даже бригады пожарных. Благодаря усилиям десятков волонтеров млекопитающих с пляжа вернули обратно в открытое море.

В общем, за последнюю неделю таким образом спасли семерых касаток.