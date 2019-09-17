В Аргентине касатки массово выбрасываются на берег (видео)
10:42, 17 сентября 2019Экология
151 0
Благодаря усилиям десятков волонтеров млекопитающих с пляжа вернули обратно в открытое море.
В Аргентине касатки массово выбрасываются на берег
Спасение касаток: в Аргентине зубастые самцы массово выбрасываются на берег.
Как говорится в сюжете ТСН, что именно заставляет уникальных животных так делать - неизвестно.
Читайте такжеВ США отдыхающие спасли 18 черных дельфинов, выбросившихся на пляж (видео)
Неравнодушные люди решили не бросать их на произвол судьбы. Вызвали спасательные службы и даже бригады пожарных. Благодаря усилиям десятков волонтеров млекопитающих с пляжа вернули обратно в открытое море.
В общем, за последнюю неделю таким образом спасли семерых касаток.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter