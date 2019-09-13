Редкость в дикой природе: медведица прогуливалась по лесу с пятью малышами (видео)

Обычно в дикой природе самка рожает одного-двух медвежат.

В Словакии туристы засняли медведицу с пятью медвежатами.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Обычно в дикой природе самка рожает одного-двух малышей. И словацкие лесоводы уверены - медведям хорошо живется в их лесах, поэтому и популяция их растет.

В частности, косолапые любят ходить в кукурузные поля и там лакомиться едой.